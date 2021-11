Covid: 224 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

Contagi come ai primi di maggio, un salto indietro di oltre 6 mesi; ricoveri in aumento ma ancora lontani dalla soglia di allerta; decessi pochi, per fortuna, ma saranno da vedere gli strascichi di questa (per ora) mini-ondata d'autunno. Sono le evidenze che emergono dall'analisi dell'ultimo bollettino reso noto dalla Regione (per un aggiornamento anche visivo, come sempre, i grafici a fondo pagina).

I numeri odierni segnalano 224 positivi in provincia di Brescia (non succedeva dal 7 maggio, ma oggi con il doppio dei tamponi): sono 1.021 negli ultimi sette giorni con una media di 146 contagi al giorno, in aumento dell'11,4% sui sette giorni (martedì era +8,3%, lunedì +5,2%) e del 20,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 82 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, raddoppiata rispetto a una decina di giorni fa.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.858 i positivi (non succedeva dal 6 maggio): 8.199 in sette giorni con una media di 1.171 casi al giorno, in aumento del 10,6% sui sette giorni (martedì era +8,2%, lunedì +3,2%) e del 19,6% sui sette giorni precedenti. Sul fronte ospedali, sono 609 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 575, lunedì 510) e di questi 53 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 13 i decessi segnalati per coronavirus, uno in provincia di Brescia: un uomo di 94 anni residente a Bovezzo.

Esattamente un anno fa, il 17 novembre del 2020, eravamo in zona rossa già da 10 giorni, ma senza vaccini: in 24 ore si registrarono 8.448 positivi a fronte di 38.283 tamponi processati (oggi sono più di 100mila al giorno), con 289 ingressi in ospedale (totale 9.045) di cui 39 in terapia intensiva (totale 894) e 202 morti Covid.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 71 Comuni. Nel dettaglio:

53 a Brescia.

10 a Concesio, Lonato,

8 a Chiari,

7 a Desenzano, Padenghe, Rezzato,

6 a Ghedi,

5 a Villa Carcina,

4 a Barbariga, Collebeato, Leno, Marcheno, Montichiari, Pontevico, Sirmione,

3 a Borgosatollo, Castelmella, Flero, Gavardo, Nuvolera, Passirano, Salò, Travagliato,

2 a Bagnolo Mella, Calvisano, Castenedolo, Gussago, Mairano, Moniga, Nave, Orzinuovi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Provaglio d'Iseo, Roncadelle, Rovato, Toscolano Maderno,

1 a Adro, Bedizzole, Berlingo, Botticino, Bovezzo, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Darfo Boario Terme, Dello, Erbusco, Gardone Riviera, Lumezzane, Manerbio, Marone, Montirone, Montisola, Mura, Muscoline, Nuvolento, Pisogne, Polaveno, Puegnago, Quinzano, Sarezzo, Torbole Casaglia, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Villanuova e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia