Covid, contagi in aumento: 985 positivi e un morto, nuovi casi in 154 Comuni

Sono ancora 985 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, a conferma del trend di tendenza degli ultimi giorni. A fronte di quasi 80mila tamponi, sono 8.670 i positivi in tutta la Lombardia. In lieve aumento i ricoveri in ospedale, una ventina in più in 24 ore: sono 902 i pazienti Covid ricoverati ma di questi solo 58 in gravi condizioni in terapia intensiva (-13 in un giorno). Si segnalano infine altre 23 vittime di coronavirus in Lombardia, di cui una residente a Brescia: dall'inizio della pandemia è stata raggiunta la cifra tonda di 39mila decessi, un dato drammatico ma comunque sottostimato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 154 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: