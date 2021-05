Covid, bollettino Lombardia del 18 maggio 2021: tutti i dati

Coronavirus. Sono 598 le persone positive al Covid in Lombardia nella giornata di martedì 18 maggio, con una diminuzione dei ricoverati nelle terapie intensive (- 18) e nei reparti (-36), si contano altri 31 morti. 33.030 i tamponi effettuati: il rapporto fra tamponi e nuovi positivi scende all'1,8%. Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 992. I dati sono stati resi noti da Regione attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 33.030 (di cui 14.703 molecolari e 18.327 antigenici) totale complessivo: 10.196.842

- i nuovi casi positivi: 598 (di cui 55 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 755.558 (+992), di cui 3.126 dimessi e 752.432 guariti

- in terapia intensiva: 353 (-18)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.992 (-36)

- i decessi, totale complessivo: 33.391 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 192 di cui 69 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 39;

Como: 76;

Cremona: 19;

Lecco: 26;

Lodi: 8;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 4;

Sondrio: 2;

Varese: 80.