Covid, 939 bresciani contagiati in un solo giorno: i comuni più colpiti

A fronte di quasi 60mila tamponi processati sono 6.963 in 24 ore i positivi al Covid in Lombardia: 949 in provincia di Brescia, dove per la cronaca dall’inizio della pandemia è stato contagiato un residente su tre. Tornano a salire i ricoveri in ospedale, in lieve aumento (ma il saldo delle 48 ore si avvicina allo zero), comunque sotto quota mille: al 17 maggio sono 949 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e di questi 37 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 26 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 148 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: