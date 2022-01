Covid, 1.577 bresciani contagiati e 6 morti: i Comuni colpiti dal lutto

A prima vista, ma anche ad uno sguardo più approfondito, appare sempre più chiaro: dopo qualche giorno con il segno meno – i grafici, come sempre, a fondo pagina – anche l’ondata Omicron sembra aver esaurito la sua spinta, bene così. Ma ci vorranno ancora giorni, anzi almeno un paio di settimane per esaurirne gli effetti su ricoveri e decessi. Insomma non è finita, ma è un altro passo in avanti. “A scanso di equivoci – ha scritto Paolo Spada di Pillole di Ottimismo – ricordo che il sollievo di arrivare al picco di un’ondata di contagio non deve giocarci contro: si tratta pur sempre della massima circolazione del virus intorno a noi, che richiede attenzione particolare, non proprio rilassamento. Tiriamo un sospiro, ma facciamolo con la FFp2. Finiremo per prenderlo tutti, questo virus, e non sarà quasi mai una tragedia. Ma aiutiamo a ritardare l’invasione endemica, e gli ospedali ce ne saranno grati. Vacciniamo tutti i nostri cari, puntualmente, e i bambini quando raccomandato. La libertà non è un’insurrezione, è una conquista civile, che abbiamo meritato tutti insieme”.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 1.577 i nuovi positivi bresciani, 32.011 in sette giorni con una media di 4.573 casi al giorno, in calo dello 0,5% sui sette giorni (domenica era -3,2%, sabato -6%) e del 3,7% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.566 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 9.883 i positivi (mai così pochi dal 27 dicembre), 230.049 in sette giorni con una media di 32.864 contagi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni e del 7,2% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali: al 17 gennaio sono 3.916 (+82 in 24 ore) i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e di questi 267 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. E’ il parametro da più tenere in considerazione: per quanto ancora aumenteranno? Fino a quando i nostri ospedali riusciranno a reggere l’urto? Intanto, in 24 ore si segnalano altri 81 decessi per coronavirus, con una media di oltre 75 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

Sono 6 i decessi bresciani: uomini e donne di età compresa tra i 72 e i 100 anni che abitavano a Brescia, Alfianello, Montichiari, Torbole Casaglia e Travagliato. La vittima più giovane: una donna di 72 anni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 161 Comuni. Questi i più colpiti:

273 a Brescia,

52 a Montichiari,

44 a Mazzano,

41 a Desenzano del Garda,

38 a Prevalle,

34 a Gussago,

31 a Ghedi,

30 a Manerbio,

29 a Botticino, Lumezzane,

25 a Carpenedolo,

24 a Calcinato,

23 a Leno, Lonato,

22 a Roncadelle, Sarezzo,

21 a Castegnato,

20 a Borgosatollo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia