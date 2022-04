Covid: altri 784 bresciani contagiati in 24 ore, 29 morti in Lombardia

Si conferma la tendenza al lieve calo dei contagi: sarà ancora più marcata dopo i due giorni di festa (Pasqua e Pasquetta) e l'inevitabile diminuzione dei tamponi processati. Il riferimento restano i ricoveri in ospedale, mai più in allarme da quando c'è il vaccino, che ci ha salvato (e cambiato) la vita. Il bollettino regionale: sono 784 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 6.828 in sette giorni con una media di 975 casi al giorno, in calo dello 0,2% sui sette giorni e dello 0,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta ora a quota 547 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Nella settimana appena conclusa (da lunedì 11 a domenica 17 aprile) si registra il 4,6% di contagi in meno rispetto alla precedente, dal 4 al 10.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.229 i nuovi positivi, 54.747 in sette giorni con una media di 7.821 contagi al giorno, in calo dello 0,7% sui sette giorni e dello 0,6% sui sette giorni precedenti. Nella settimana dall'11 al 17 aprile il 3,1% di contagi rispetto alla precedente. La situazione negli ospedali al 17 aprile: 1.141 pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.161, venerdì 1.155) di cui 36 in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altre 29 vittime per coronavirus, con una media mobile di oltre 23 morti al giorno negli ultimi sette giorni.