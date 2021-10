Covid: a Brescia 41 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Con 41 nuovi positivi - ieri erano 44 - e nessuna vittima, le ultime 24 ore confermano sostanzialmente la fase di relativa "tranquillità" della pandemia nella nostra provincia. Il numero di persone ricoverate presso il Civile di Brescia è 33, altre due sono ricoverate sul Garda, una in Poliambulanza e una negli Istituti ospedalieri bresciani del Gruppo San Donato. 7 le persone in terapia intensiva.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 432 i nuovi casi positivi; il tasso di positività è in leggera crescita, allo 0,4% (venerdì era lo 0,2%); diminuiscono sia i ricoverati nei reparti ordinari (-10, totale 287), sia quelli in terapia intensiva (-1, totale 55).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 104;

Bergamo: 37;

Brescia: 41;

Como: 21;

Cremona: 23;

Lecco: 8;

Lodi: 9;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 21;

Sondrio: 1;

Varese: 109.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 23 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia;

3 a Montichiari e Leno;

2 a Chiari, Villa Carcina, Adro, Bienno e Ponte di Legno;

1 a Desenzano del Garda, Palazzolo sull'Oglio, Mazzano, Orzinuovi, Castegnato, San Zeno Naviglio, Pontevico, Capriano del Colle, Roè Volciano, Borgo San Giacomo, San Paolo, Gambara, Pezzaze, Longhena e Puegnago del Garda.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia