Covid, nuova ondata di contagi: 893 in un giorno. I Comuni più colpiti

Anche il bollettino regionale diffuso mercoledì sera conferma la tendenza al rialzo dei contagi Covid: 8.183 i nuovi positivi in tutta la Lombardia, 42.025 in sette giorni con una media di 6.004 casi al giorno, in aumento del 6,6% sui sette giorni e del 14,1% sui sette giorni precedenti. In linea con quanto succede in provincia di Brescia: 893 i positivi nelle ultime 24 ore, 4.707 in sette giorni con una media di 672 casi al giorno, in aumento del 7% sui sette giorni (martedì era +9,4%, lunedì +1,6%) e del 17,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 377 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Stabile la situazione negli ospedali lombardi, che anzi registrano un lieve calo (di una ventina di unità) rispetto al giorno precedente: al 15 marzo sono 880 i pazienti Covid ricoverati, e di questi 71 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono infine 11 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, con una media di poco inferiore ai 19 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Una nuova vittima nel Bresciano: abitava a Odolo.

I contagi in provincia di Brescia

In tutta la provincia si registrano nuovi positivi in 157 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

160 a Brescia,

25 a Gavardo,

24 a Desenzano del Garda,

19 a Lonato,

18 a Leno,

17 a Gussago,

16 a Bagnolo Mella,

13 a Calvisano, Castelmella, Concesio, Orzinuovi, Travagliato,

12 a Bedizzole, Palazzolo, Rodengo Saiano,

11 a Iseo, Lumezzane, Mazzano, Montichiari,

10 a Castenedolo, Rezzato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia