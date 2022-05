Covid, 233 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Mai così pochi contagi in un giorno, dal marzo scorso: sono solo 233 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 4.682 in sette giorni con una media di 669 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni ma ancora in aumento dello 0,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 375 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

Pochi i positivi anche in Lombardia, 1.440 in 24 ore, questo a fronte dei pochi tamponi processati la domenica rispetto alla media (poco più di 12mila): 36.898 i contagiati negli ultimi sette giorni con una media di 5.271 casi al giorno, in calo del 2,4% sui sette giorni e in aumento dell'1,4% sui sette precedenti.

In ospedale mille ricoveri in meno in quattro giorni: al 16 maggio sono 916 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 40 in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 19 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia: la media mobile è di poco inferiore ai 22 morti al giorno, negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 85 Comuni. Nel dettaglio:

59 a Brescia,

8 a Concesio, Montichiari,

7 a Paratico, Torbole Casaglia,

6 a Desenzano, Lonato,

5 a Orzinuovi,

4 a Chiari, Collebeato, Verolanuova,

3 a Caino, Flero, Nave, Niardo, Ospitaletto, Prevalle, Rezzato, Sarezzo,

2 a Adro, Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Botticino, Calvagese, Castegnato, Coccaglio, Cologne, Comezzano Cizzago, Leno, Lumezzane, Manerbio, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Palazzolo, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Roncadelle, Rovato, Verolavecchia,

1 a Angolo Terme, Bassano Bresciano, Bedizzole, Bienno, Borgosatollo, Bovezzo, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castelcovati, Castenedolo, Cimbergo, Corteno Golgi, Dello, Edolo, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gavardo, Ghedi, Iseo, Isorella, Lograto, Maclodio, Malonno, Marcheno, Monticelli Brusati, Orzivecchi, Paderno Franciacorta, Passirano, Pavone Mella, Pertica Bassa, Pompiano, Ponte di Legno, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Sale Marasino, Serle, Sirmione, Sulzano, Toscolano Maderno, Vestone, Villa Carcina, Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia