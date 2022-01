Covid, 3.982 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

Il picco sembra ormai raggiunto: ora il plateau e poi la discesa. Ne sono certi ormai in tanti: il Cnr, gli esperti, i numeri sulle tabelle. Resta ancora da vedere l’effetto – previsto entro un paio di settimane – su ricoveri e decessi. Ma intanto, resistere: e avanti con i vaccini, così che questa quarta ondata finisca davvero qui. E magari sia la volta buona che finisca davvero anche la pandemia. I numeri del bollettino regionale: 3.982 bresciani positivi in 24 ore, 32.159 in sette giorni con una media di 4.594 casi al giorno, in calo del 3,2% sui sette giorni (sabato era -6%, venerdì +7%) e del 9% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.578 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 26.773 i nuovi positivi, 237.747 in sette giorni con una media di 33.694 casi al giorno, in calo del 4,8% sui sette giorni (sabato era -5,9%, venerdì +6,1%) e del 10,4% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: aumentano (di poco) i ricoveri; al 16 gennaio sono 3.834 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (sabato erano 3.761, venerdì 3.731) e di questi 268 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 57 le vittime accertate per coronavirus e segnalate nelle ultime 24 ore: la media è di 72,5 morti al giorno in Lombardia negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 198 Comuni: nessun contagio solo a Irma, Magasa, Ossimo, Paisco Loveno, Pertica Alta, Paspardo e Vione. Dopo il capoluogo, a Brescia 558 positivi in 24 ore, questi i paesi più colpiti:

138 a Desenzano del Garda,

99 a Montichiari,

73 a Gavardo,

71 a Lumezzane,

67 a Lonato del Garda,

60 a Travagliato,

59 a Calcinato,

52 a Gussago,

51 a Cazzago San Martino, Gardone Valtrompia, Ospitaletto,

50 a Roncadelle,

49 a Rezzato,

48 a Rovato,

46 a Concesio, Ghedi, Vobarno,

44 a Salò,

43 a Carpenedolo,

42 a Capriolo, Castelmella, Sarezzo,

41 a Chiari,

40 a Leno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia