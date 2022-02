Covid: 714 bresciani contagiati e 2 morti, dove abitavano le vittime

Ogni giorno è un passo in più verso la fine della pandemia, almeno in questa fase: la curva è sempre giù, i picchi superati e questo – grazie ai vaccini – senza alcuna restrizione. Sono 714 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 5.738 in sette giorni con una media di 820 casi al giorno, in calo dell'8,4% sui sette giorni (martedì era -9,6%, lunedì -2,3%) e del 17,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 460 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.964 i nuovi positivi, 42.960 in sette giorni con una media di 6.137 casi al giorno, in calo del 7,3% sui sette giorni e del 15,4% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 16 febbraio sono 1.918 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 2.038, lunedì 2.075) e di questi 162 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono infine 18 i decessi Covid segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il picco è superato e ora la media mobile in sette giorni è in discesa, oggi poco meno di 48. Due i decessi bresciani, a Nave e Offlaga.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 158 Comuni. Questi i più contagiati:

77 a Brescia,

24 a Desenzano,

18 a Concesio,

17 a Botticino,

16 a Leno,

14 a Nave,

13 a Carpenedolo,

12 a Ghedi, Lonato, Prevalle,

11 a Castenedolo,

10 a Calcinato, Montichiari, Vobarno,

9 a Adro, Bagnolo Mella, Bedizzole, Gavardo, Manerbio, Pontevico, Sarezzo,

8 a Darfo Boario Terme, Roncadelle, Rovato, Villanuova,

7 a Breno, Gardone Valtrompia, Palazzolo, Salò,

6 a Barbariga, Bassano Bresciano, Coccaglio, Flero, Gussago, Mazzano, Orzinuovi, Pontoglio, Roccafranca,

5 a Borgosatollo, Cologne, Gottolengo, Lumezzane, Ospitaletto, Rezzato, Rodengo Saiano, Villa Carcina.

