Covid, morte 4 donne e 533 contagi: i nuovi casi Comune per Comune

Premessa doverosa: nessuna impennata “reale” di contagi su base settimanale (i grafici a fondo pagina), ma l'inevitabile assestamento dopo che la scorsa settimana i giorni di festa erano stati due, e quindi per due giorni su sette erano stati processati meno tamponi (invece che solo alla domenica, come di solito). Quindi rialzi a doppia cifra, e ci vorrà qualche giorno prima di un appiattimento. Ma intanto, ancora buone notizie dagli ospedali: è da tre giorni che in Lombardia la situazione è stabile, nel senso che è quasi ferma. Al 16 dicembre sono 1.331 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.334, martedì 1.331): di questi 146 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

I numeri del bollettino regionale. Sono 533 i nuovi positivi bresciani, più di mille in due giorni e 2.818 negli ultimi sette, con una media di 403 casi al giorno, in aumento dell'11,9% sui sette giorni (mercoledì era +3,7%, martedì +2,4%: ma vale il discorso fatto qualche riga fa) e del 16,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 226 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In Lombardia sono 5.304 i nuovi positivi, 26.014 in sette giorni (mai così tanti da inizio aprile) con una media di 3.716 casi al giorno, in aumento del 17,2% sui sette giorni e del 25% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 20 vittime, registrate nelle ultime 24 ore: quattro donne, tutte dagli 85 anni in su, residenti a Brescia e Concesio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 139 Comuni. Nel dettaglio:

102 a Brescia,

25 a Montichiari,

19 a Concesio,

18 a Desenzano,

13 a Lumezzane,

12 a Gussago,

11 a Lonato,

10 a Castegnato, Castelmella, Sirmione,

9 a Bovezzo, Salò,

8 a Manerba, Rezzato, Toscolano Maderno,

7 a Castenedolo, Ospitaletto, Travagliato,

6 a Darfo Boario Terme, Gavardo, Mazzano, Nave, Nuvolento, Roccafranca, Villanuova,

5 a Borgosatollo, Calcinato, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Roncadelle, Torbole Casaglia,

4 a Bagnolo Mella, Calvisano, Cevo, Chiari, Rodengo Saiano, Soiano, Vobarno,

3 a Acquafredda, Bagolino, Calvagese, Cologne, Erbusco, Flero, Gardone Valtrompia, Isorella, Manerbio, Polpenazze, Pontevico, Sabbio Chiese, Verolanuova,

2 a Berlingo, Capriano del Colle, Casto, Cellatica, Coccaglio, Collebeato, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Gardone Riviera, Ghedi, Lograto, Nuvolera, Orzinuovi, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Passirano, Polaveno, Quinzano, Rovato, Rudiano, San Felice, Serle, Vallio Terme, Verolavecchia,

1 a Adro, Angolo Terme, Azzano Mella, Barghe, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Borno, Botticino, Caino, Capriolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cerveno, Cividate Camuno, Dello, Gargnano, Gottolengo, Iseo, Leno, Lodrino, Mairano, Malegno, Malonno, Marmentino, Marone, Moniga, Muscoline, Offlaga, Ome, Padenghe, Pertica Bassa, Piancogno, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Preseglie, Roè Volciano, Sale Marasino, San Zeno, Sarezzo, Tignale, Trenzano, Vezza d'Oglio, Visano e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia