Covid: a Brescia 44 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Altri 44 casi (7 accessi al pronto soccorso del Civile), ma nessun decesso. Ancora in calo i numeri della pandemia nella nostra regione, che rimane in zona bianca per il quarto mese consecutivo, nonostante i timori legati alla riapertura delle scuole. Il tasso di incidenza per 100 mila abitanti questa settimana si è fermato al 18,3 contro il 22,2 di sette giorni fa.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 288 i nuovi positivi segnalati nell'ultimo bollettino, con altri quattro decessi (dopo i 10 di ieri). I tamponi effettuati - in attesa dell'aumento che si verificherà dalla prossima settimana, quando i non-vaccinati dovranno effettuare un tampone prima di andare al lavoro - sono stati 105.469. Le terapie intensive hanno visto due nuovi ingressi (il totale di posti occupati è 56), i ricoveri ordinari invece sono in calo di 3 unità (297.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 92 di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 33;

Brescia: 44;

Como: 13;

Cremona: 10;

Lecco: 4;

Lodi: 8;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 24;

Sondrio: 13;

Varese: 5.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 24 Comuni. Nel dettaglio:

12 a Brescia;

4 a Leno;

3 a Pontevico;

2 a Ospitaletto, Monticelli Brusati e Remedello;

1 a Montichiari, Ghedi, Gavardo, Carpenedolo, Mazzano, Calcinato, Nave, Borgosatollo, Castegnato, Bovezzo, Vestone, Borgo San Giacomo, Padenghe sul Garda, Gottolengo, Pompiano, Gambara, Caino, Seniga e Puegnago del Garda.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia