Covid: 75 i bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Non si ferma la lenta risalita dei contagi (e dei ricoveri in ospedale) di quella che di fatto è la pandemia dei non vaccinati, in Italia almeno per ora a ranghi più ridotti per via della corposa campagna vaccinale. Come riporta Pillole di Ottimismo, sulla base dei dati resi noti dall'Istituto superiore di Sanità, più del 70% degli attualmente ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato, nonostante la platea nettamente inferiore. Tradotto in altri numeri significa che, ad esempio, nella fascia tra i 60 e i 79 anni ogni 100mila persone non vaccinate, circa 16 finiscono in terapia intensiva: tra i vaccinati con ciclo completo da più di 6 mesi, ogni 100mila persone 1,4 finisce in terapia intensiva; tra i vaccinati con ciclo completo da meno di 6 mesi, ogni 100mila solo lo 0,8 finisce in terapia intensiva.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri odierni: 75 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 848 in sette giorni con una media di 121 contagi al giorno, in aumento del 5,2% sui sette giorni (domenica era +3,6%, sabato +11%) e del 9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 68 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 506 i nuovi positivi, 6.854 in sette giorni con una media di 979 casi al giorno, in aumento del 3,2% sui sette giorni e dell'8,2% sui sette giorni precedenti.

Cosa stava succedendo un anno fa

La situazione negli ospedali: 510 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (domenica erano 491, sabato 481) e di questi 50 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 3 i lombardi morti di Covid nelle ultime 24 ore. Esattamente un anno fa, il 15 novembre 2020, eravamo già in zona rossa, e in un solo giorno, e solo in Lombardia, si registravano 8.060 positivi e 181 morti: in ospedale erano 8.618 i pazienti Covid ricoverati, di cui 837 in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 38 Comuni. Nel dettaglio:

10 a Brescia,

5 a Concesio,

4 a Montichiari,

3 a Ghedi, Lumezzane, Manerbio, Verolanuova,

2 a Castelmella, Castrezzato, Gavardo, Iseo, Manerba, Nuvolera, Pontevico, Pozzolengo, Quinzano, Rodengo Saiano, Roè Volciano,

1 a Adro, Bassano Bresciano, Bedizzole, Calcinato, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Cigole, Coccaglio, Desenzano, Flero, Gardone Riviera, Leno, Lonato, Pompiano, Rezzato, Rovato, Salò, Torbole Casaglia e Trenzano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia