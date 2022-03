Covid, boom di nuovi contagi: 1.131 in 24 ore. I Comuni più colpiti

I sintomi di una nuova ondata Covid, purtroppo, ci sono tutti: in particolare le variazioni percentuali sulla curva settimanale dei contagi, in aumento ormai da una decina di giorni, e da un paio anche i ricoveri in ospedale. Per un approccio anche visivo: i grafici, come sempre, a fondo pagina. Tutto lontanissimo, sia chiaro, dall'emergenza anche solo di un anno fa (la terza ondata si scatenò proprio tra la fine di febbraio e i primi di marzo, con un brusco ritorno alle zone rosse per tutto il mese, e oltre). E anche i precedenti – vedi la quarta ondata a cavallo tra il dicembre e il gennaio scorso, superata senza restrizioni – fanno ben sperare.

Intanto, i numeri. Sono 1.131 i bresciani positivi al virus, come non succedeva dal 9 febbraio scorso: 4.398 i casi in sette giorni con una media di 628 casi al giorno, in aumento del 9,4% sui sette giorni (lunedì era +1,6%, domenica +4,2%) e dell'11,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 322 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, come il 27 febbraio scorso.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.540 i nuovi positivi, mai così tanti dall'8 febbraio scorso. Sono 39.425 i casi in sette giorni con una media di 5.632 contagi al giorno, in aumento del 7% sui sette giorni e del 10,6% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: ricoveri Covid in aumento di 43 unità in 24 ore, adesso a quota 829 pazienti ricoverati di cui 73 in terapia intensiva. Lo stesso giorno di un anno fa, con la campagna vaccinale ancora agli albori, negli ospedali lombardi si contavano 6.926 pazienti Covid ricoverati, di cui 728 in terapia intensiva.

Infine, i decessi: 14 i morti per coronavirus segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una media di poco superiore ai 19 morti al giorno, negli ultimi sette giorni. Un solo decesso nel Bresciano, segnalato a Lonato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 166 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

169 a Brescia,

28 a Iseo,

24 a Desenzano, Gussago, Montichiari,

23 a Rezzato,

21 a Travagliato,

20 a Mazzano,

19 a Nave,

17 a Bagolino,

16 a Lonato,

15 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Chiari, Ghedi, Lumezzane,

13 a Concesio, Gardone Valtrompia, Leno, Pisogne, Rodengo Saiano,

12 a Botticino, Capriolo, Castelcovati, Castelmella,

11 a Manerbio, Palazzolo, Rovato,

10 a Bedizzole, Borgosatollo, Cologne, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Gavardo, Roncadelle.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia