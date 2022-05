Covid, in un giorno 448 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

La curva del contagio (settimanale) ha una nuova scossa di assestamento: un lieve, lievissimo rialzo dovuto al “rimbalzo” del weekend del Primo Maggio, quando era stato rilevato un calo dei tamponi processati. Ora dovrebbe essere solo e soltanto discesa, ma con una riflessione: ha ancora senso il bollettino quotidiano quando ormai gli unici riferimenti per comprendere la portata della pandemia sono i ricoveri in ospedale e i decessi? La risposta è sì, non solo per una più ampia informazione ma soprattutto per studio e interpretazione delle “ondate” (sono cambiate le proporzioni, ma non la formula: più contagi equivalgono a più ricoveri e così via). Liberi tutti, ormai da mesi, ora anche le mascherine al chiuso: ma attenti all'autunno, quando sarà necessario il richiamo del vaccino anti-Covid.

I numeri del bollettino regionale diffuso domenica sera. Sono 448 i bresciani positivi al Covid in 24 ore, 4.807 in sette giorni con una media di 687 contagi al giorno, in aumento del 3,6% sui sette giorni e del 2,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 385 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 3.399 i nuovi positivi, 37.809 in sette giorni con una media di 5.401 contagi al giorno, in aumento del 3,9% sui sette giorni e del 3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: da qualche giorno si è scesi sotto la soglia dei mille ricoverati Covid, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Al 15 maggio sono 928 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e di questi 38 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 23 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia: la media mobile è di poco superiore ai 22 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 128 Comuni. Nel dettaglio:

75 a Brescia,

10 a Desenzano, Orzinuovi, Ospitaletto,

9 a Bagnolo Mella, Castelmella, Lonato,

8 a Corte Franca, Ghedi,

7 a Carpenedolo, Gardone Valtrompia, Travagliato,

6 a Borgosatollo, Darfo Boario Terme, Gambara, Gussago, Mazzano, Montichiari, Verolanuova,

5 a Bedizzole, Borgo San Giacomo, Leno, Manerbio, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Sarezzo,

4 a Calvisano, Concesio, Dello, Erbusco, Paderno Franciacorta, Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, Villa Carcina,

3 a Botticino, Bovezzo, Capriano del Colle, Castegnato, Castenedolo, Cazzago San Martino, Coccaglio, Edolo, Gavardo, Iseo, Lumezzane, Manerba, Moniga, Nave, Padenghe, Palazzolo, Pian Camuno, Pontevico, Pontoglio, Sellero, Toscolano Maderno,

2 a Berlingo, Calcinato, Capriolo, Cellatica, Cologne, Esine, Flero, Gianico, Isorella, Malonno, Marcheno, Monticelli Brusati, Nuvolento, Paspardo, Passirano, Pavone Mella, Polpenazze, Pompiano, Prevalle, Quinzano, Rovato, Sale Marasino, San Gervasio, San Zeno, Torbole Casaglia, Villanuova, Vobarno,

1 a Adro, Alfianello, Artogne, Azzano Mella, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bione, Bovegno, Capo di Ponte, Castelcovati, Casto, Castrezzato, Chiari, Cigole, Cividate Camuno, Comezzano Cizzago, Corzano, Fiesse, Gottolengo, Lavenone, Lograto, Mairano, Malegno, Niardo, Nuvolera, Ome, Paratico, Piancogno, Polaveno, Poncarale, Ponte di Legno, Pozzolengo, Roccafranca, Rudiano, Sabbio Chiese, Salò, San Paolo, Seniga, Serle, Temù, Trenzano, Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia