Covid, 1.090 bresciani contagiati e 2 morti: dove abitavano le vittime

Curva in discesa ormai da un mese: sono 1.090 i nuovi positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 6.265 in sette giorni con una media di 895 casi al giorno, in calo del 9,6% sui sette giorni (lunedì era -2,3%, domenica -7,5%) e dell'11,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 502 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: ai tempi del picco, nella prima metà di gennaio, si era arrivati a quasi 6 volte tanto.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 7.757 i nuovi positivi, 46.370 in sette giorni con una media di 6.624 casi al giorno, in calo dell'8.7% sui sette giorni e del 10,7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 15 febbraio sono 2.038 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 2.075, domenica 2.104) e di questi 166 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Grazie ai vaccini, abbiamo scavallato i momenti critici senza vere restrizioni e senza vere emergenze in ospedale.

Infine, i decessi: sono 33 i morti Covid segnalati nel bollettino regionale. Anche in questo caso il picco sembra superato: la media in sette giorni scende sotto i 50 morti al giorno, il 26 gennaio era arrivata a superare i 90. Due le vittime bresciane nelle ultime 24 ore, a Brescia e Concesio.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 164 Comuni. Questi i più contagiati:

152 a Brescia,

37 a Desenzano,

31 a Concesio,

24 a Montichiari,

21 a Gussago,

18 a Lonato, Palazzolo,

17 a Chiari,

16 a Gardone Valtrompia, Ghedi, Nave, Orzinuovi,

15 a Carpenedolo, Gavardo, Rovato,

14 a Bedizzole, Castenedolo, Leno, Offlaga, Ospitaletto,

13 a Bagnolo Mella, Toscolano Maderno,

11 a Sarezzo, Vobarno,

10 a Bovezzo, Mazzano, Prevalle, Quinzano, Rezzato,

9 a Cellatica, Pontevico, Rodengo Saiano,

8 a Caino, Castelmella, Coccaglio, Erbusco, Manerba, Manerbio, Pisogne, Pontoglio, Verolanuova, Villa Carcina,

7 a Castrezzato, Darfo Boario Terme, Flero, San Paolo, Vestone, Villanuova,

6 a Adro, Borgosatollo, Breno, Calvagese, Cazzago San Martino, Dello, Esine, Iseo, Pompiano, Puegnago, Travagliato,

5 a Calcinato, Capriolo, Lumezzane, Orzivecchi, Roncadelle, Sirmione, Trenzano, Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia