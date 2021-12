Covid, esplodono i contagi: 535 in 24 ore. I nuovi casi Comune per Comune

Non c'è altro da fare, resistere. E soprattutto: avanti coi vaccini. Se siamo qua oggi, tutto aperto senza alcuna restrizione e l'emergenza negli ospedali di soli pochi mesi fa (ricordate marzo?) è un lontano ricordo, questo è solo e soltanto grazie al vaccino. Certo i casi sono in aumento, per una vasta gamma di fattori: la stagionalità, i contatti intensi, il diffondersi della variante Omicron. Ma il sistema regge, eccome, proprio grazie alla campagna di vaccinazione.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 535 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 2.522 in sette giorni (il dato più alto dalla metà di aprile) con una media di 360 casi al giorno, in aumento del 3,7% sui sette giorni (martedì era +2,4%, lunedì +0,6%) e del 6,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 202 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 4.765 i positivi, 22.196 in sette giorni con una media di 3.171 casi al giorno, in aumento del 6,7% sui sette giorni e del 12,4% sui sette giorni precedenti. Sul fronte degli incrementi percentuali, sono attese brusche risalite nei prossimi giorni, quando si saranno esauriti gli effetti del doppio giorno di festa della scorsa settimana.

Stabili i ricoveri: al 15 dicembre sono 1.334 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 1.331, lunedì 1.278) e di questi 145 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta delle vittime si aggiorna di altri 29 decessi per coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore: tra queste anche due donne bresciane, di 82 e 89 anni di San Gervasio e Palazzolo sull'Oglio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in più di 140 Comuni. Nel dettaglio:

91 a Brescia,

20 a Desenzano, Montichiari,

12 a Erbusco, Roncadelle,

11 a Bedizzole, Gussago, Vobarno,

10 a Rovato, Sirmione,

9 a Concesio, Lumezzane, Rezzato,

8 a Calcinato, Castelmella, Nave, Paderno Franciacorta, Prevalle,

7 a Gavardo, Toscolano Maderno, Travagliato,

6 a Azzano Mella, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Ghedi, Mazzano, San Paolo,

5 a Capriano del Colle, Castegnato, Flero, Manerba, Orzinuovi, Puegnago, Rodengo Saiano,

4 a Borgosatollo, Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Manerbio, Roccafranca, Roè Volciano, Visano,

3 a Calvagese, Castelcovati, Castenedolo, Collebeato, Gardone Riviera, Gottolengo, Leno, Muscoline, Ospitaletto, Palazzolo, Polpenazze, Poncarale, Pozzolengo, Sabbio Chiese, Salò, Sulzano,

2 a Angolo Terme, Bagnolo Mella, Borno, Botticino, Bovezzo, Calvisano, Lodrino, Lonato, Marcheno, Marone, Moniga, Montirone, Nuvolento, Offlaga, Padenghe, Passirano, Polaveno, Pontevico, Provaglio Valsabbia, Quinzano, San Gervasio, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Villanuova,

1 a Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Bagolino, Barghe, Bassano Bresciano, Berlingo, Bione, Breno, Capovalle, Castrezzato, Cologne, Dello, Gambara, Iseo, Isorella, Lograto, Mairano, Malegno, Monticelli Brusati, Nuvolera, Orzivecchi, Paitone, Paratico, Ponte di Legno, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Rudiano, San Felice, San Zeno, Sarezzo, Soiano e Treviso Bresciano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia