Covid: 1.018 bresciani contagiati e un decesso in 24 ore: i Comuni più colpiti

Continuano a calare i casi di Covid: in Lombardia come nel resto del Paese. La conferma, oltre che dai dati del bollettino giornaliero, arriva dal monitoraggio settimanale dell'istituto superiore di sanità. "L'epidemia è in miglioramento, con la trasmissibilità in diminuzione e una lieve riduzione dell'incidenza", si legge infatti nel report nazionale. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è quella compresa tra i 10 e i 19 anni con un’incidenza pari a 866 per 100.000 abitanti, che è comunque in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono stati 8.098 i nuovi casi, a fronte di 57.994 tamponi effettuati: il 13,9% dei test è quindi risultato positivo. Se sale, ma di poco il tasso di positività ( giovedì era al 12,2 %) continua a scendere il numero dei ricoverati nei nosocomi regionali: sette in meno in area medica, per un totale di 1.118; mentre in terapia intensiva il numero dei pazienti cala di un'unità (sono 37 i posti letto occupati).

Si segnalano altri 23 decessi in tutta la regione, di cui uno nel Bresciano: si tratta di una donna di 64 anni residente a San Paolo.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano 1.018 novi casi in 161 Comuni. I ricoveri al Civile sono 126, sei dei quali in terapia intensiva. Questi i paesi con più contagi nelle ultime 24 ore: