Covid: rialzo dei ricoveri e 301 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Salgono i contagi e (di poco) anche i ricoveri Covid: il saldo è di 24 in più, in tutta la Lombardia. Un dato sicuramente poco significativo – nei grafici a fondo pagina anche i picchi di ricoverati nelle varie ondate pandemiche: solo un anno fa, senza il vaccino e nel pieno della terza ondata, erano 10 volte di più – ma che conferma l'inversione di tendenza di questi ultimi giorni: ovvero, i ricoveri erano ormai in calo costante dalla seconda metà di gennaio, insomma da quasi due mesi.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

Questi i numeri del bollettino regionale diffuso lunedì sera: 301 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 4.021 in sette giorni con una media di 574 contagi al giorno, in aumento dell'1,6% sui sette giorni (domenica era +4,2%, sabato +2,8%) e del 5,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 322 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 2.336 i nuovi positivi, 36.832 in sette giorni con una media di 5.262 contagi al giorno, in aumento del 3,3% sui sette giorni e del 6,8% sui sette giorni precedenti. Al 13 marzo sono 859 i pazienti Covid ricoverati, e di questi 73 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 13 vittime: la media mobile è in calo, con meno di 19 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 90 Comuni. Nel dettaglio:

69 a Brescia,

12 a Montichiari,

10 a Manerbio,

9 a Gussago,

8 a Desenzano,

7 a Lonato,

6 a Bagnolo Mella, Ghedi

5 a Bedizzole, Flero, Lumezzane, Mazzano, Nave, Ospitaletto, Provaglio d'Iseo, Roncadelle,

4 a Borgosatollo, Castegnato, Comezzano Cizzago, Concesio, Esine, Ossimo, Prevalle,

3 a Botticino, Bovezzo, Capriolo, Caino, Cologne, Edolo, Gavardo, Nuvolera, Palazzolo, Rezzato, Travagliato,

2 a Carpenedolo, Castrezzato, Dello, Gottolengo, Leno, Manerba, Piancogno, Puegnago, San Felice, Sirmione, Toscolano Maderno,

1 a Borno, Barone, Calcinato, Calvagese, Castelcovati, Castelmella, Castenedolo, Cedegolo, Cellatica, Chiari, Cividate Camuno, Collebeato, Corte Franca, Gardone Valtrompia, Gargnano, Iseo, Lograto, Malegno, Marone, Mura, Odolo, Offlaga, Ome, Padenghe, Paitone, Paratico, Passirano, Pian Camuno, Pisogne, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pralboino, Preseglie, Rovato, Salò, San Paolo, San Zeno, Sulzano, Verolanuova, Vestone, Villachiara, Villanuova e Vobarno.