Covid bollettino Lombardia 15 maggio: tutti i dati

Sono 1.154 in tutta la regione, e 128 nella nostra provincia, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 48.952, il tasso di positività è al 2,3%, contro il 2,6% di ieri (qui il report completo di venerdì).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 15 maggio 2021 registra 136 vittime e 6.659 nuovi casi su 294.686 tamponi. L'indice di positività scende al 2,25%. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 12.493 (-557 da ieri). Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63 (ieri 99). L'Italia continua a fare i conti con la pandemia. E, per fortuna, continua a guardare al futuro con ottimismo. Da qualche giorno, infatti, i dati che giungono dai bollettini quotidiani sono in miglioramento. Poco più di settemila nuovi casi e 182 vittime nel bollettino covid di sabato. L'Italia è quasi tutta in giallo: da lunedì 17 maggio solo la Valle d'Aosta resta in zona arancione.

I nuovi casi per provincia nella nostra regione: