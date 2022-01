Covid, 2 morti e 4.473 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona arancione.

I dati dei bollettini quotidiani - come quello di ieri, venerdì 14 gennaio - confermano la tendenza. A fronte di 214.163 tamponi effettuati, sono 33.856 i nuovi positivi (15,8%). In terapia intensiva i ricoveri attuali sono 262 (+5 nelle ultime 24 ore). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.469 (+17 tra giovedì e venerdì). Altissimo il numero delle vittime: 115 persone sono morte nelle ultime 24 ore, i decessi, totale complessivo, sono 35.777.

I nuovi casi per provincia sono così divisi. Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città; Bergamo: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; e Varese: 2.976.

La situazione nel Bresciano

Come scritto poc'anzi, i nuovi casi registrati sono 4.473. Questi i comuni più colpiti: Brescia 604, Calcinato 55, Carpenedolo 57, Castel Mella 55, Chiari 63, Concesio 52, Desenzano 104, Ghedi 55, Gussago 79, Leno 53, Lonato 85, Lumezzane 87, Mazzano 71, Montichiari 107, Orzinuovi 55, Palazzolo 75, Rovato 54, Sarezzo 52, Toscolano-Maderno 50, Travagliato 75, Darfo Boario Terme 58.

La nostra provincia piange altri due morti: si tratta di un 63enne di Lumezzane e di un 79enne di Odolo. Continuano a salire i ricoveri all'ospedale Civile, dove i pazienti covid hanno raggiunto quota 246, dei quali 17 in terapia intensiva.