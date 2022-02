Covid, 8 morti e 313 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Meno 42,5% di nuovi contagi su base settimanale, nella settimana dal 7 al 13 febbraio rispetto a quella dal 31 al 6: ancora una volta, i numeri raccontano della brusca discesa della curva, per cui sembrerebbe ampiamente superato anche il picco dei ricoveri in ospedale (quasi un mese fa, c'è il grafico a fondo pagina) e dei decessi, questo raggiunto invece alla fine di gennaio. I numeri del bollettino regionale: 313 bresciani positivi, 6.933 in sette giorni con una media di 990 casi al giorno, in calo del 2,3% sui sette giorni (domenica era -7,5%, sabato -7,4%) e del 9,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 556 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono solo 1.982 i nuovi positivi – ma il dato risente dei pochi tamponi della domenica – e 50.807 i casi in sette giorni, con una media di 7.258 contagi al giorno (in calo del 2,2% sui sette giorni e del 7,7% sui sette giorni precedenti). La situazione negli ospedali: al 14 febbraio sono 2.075 i pazienti Covid ricoverati in regione, e di questi 162 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono infine 77 i decessi Covid segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia (la media è di poco meno di 52 morti al giorno in sette giorni): tra questi ci sono anche 8 bresciani, di cui 4 uomini che abitavano a Brescia (88 anni), Flero (81), Iseo (90) e Rezzato (93) e 4 donne che abitavano a Brescia (82 e 84 anni), Leno (87) e Palazzolo (87).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 93 Comuni. Nel dettaglio:

57 a Brescia,

16 a Nave,

13 a Villanuova,

12 a Ghedi,

11 a Montichiari,

10 a Concesio,

9 a Castegnato,

7 a Castenedolo, Desenzano, Leno,

6 a Rovato,

5 a Carpenedolo, Mazzano,

4 a Bovezzo, Gavardo, Manerbio, Orzinuovi, Pompiano, Prevalle, Puegnago, Remedello, Rodengo Saiano,

3 a Flero, Gussago, Manerba, Nuvolera, Rezzato, San Gervasio, Sarezzo, Serle, Torbole Casaglia,

2 a Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Chiari, Cividate Camuno, Collebeato, Darfo Boario Terme, Dello, Gardone Valtrompia, Lonato, Lumezzane, Marone, Nuvolento, Piancogno, Pralboino, Roncadelle, Salò, Saviore dell'Adamello, Toscolano Maderno, Travagliato, Verolanuova,

1 a Adro, Angolo Terme, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Barghe, Berlingo, Bienno, Caino, Calcinato, Calvagese, Calvisano, Capo di Ponte, Capriolo, Cellatica, Cologne, Comezzano Cizzago, Erbusco, Moniga, Monno, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paitone, Passirano, Pavone Mella, Polaveno, Polpenazze, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Quinzano, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sirmione, Trenzano, Villa Carcina, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia