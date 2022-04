Covid: altri 1.068 bresciani contagiati, i Comuni più colpiti dal virus

Ormai terzo giorno in discesa per i contagi Covid: che sia forse l'inizio della fine di questa (presunta) quinta ondata? Complice il caldo (giovedì a Brescia picchi di 25 gradi) potrebbe davvero avere i giorni contati. Ma gran merito all'efficacia delle vaccinazioni – la Lombardia è la più vaccinata d'Italia: dopo il disastro del 2020 oggi è la regione con meno ricoverati e morti in rapporto alla popolazione – anche questa è stata superata senza restrizioni e senza drammatici effetti.

I numeri del bollettino regionale: sono 1.068 i bresciani positivi al virus, 6.915 in sette giorni con una media di 988 casi al giorno (sotto quota mille, non succedeva ormai da tre settimane) in calo dell'1,9% sui sette giorni (mercoledì era -1,5%, martedì -0,4%) e del 3,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza scende a quota 554 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.780 i nuovi positivi, 55.654 in sette giorni con una media di 7.951 contagi al giorno, in calo dell'1% sui sette giorni e dell'1,7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 14 aprile sono 1.163 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.189, martedì 1.148) e di questi 38 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine altri 25 decessi per coronavirus, con una media mobile in sette giorni di poco inferiore ai 22 morti al giorno. Ancora una volta, non risultano decessi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 163 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

209 a Brescia,

25 a Desenzano del Garda, Gussago,

23 a Montichiari,

20 a Ghedi,

19 a Monticelli Brusati,

17 a Lonato,

16 a Gardone Valtrompia,

15 a Castenedolo, Iseo, Leno, Palazzolo, Rodengo Saiano, Verolanuova,

14 a Nave,

13 a Carpenedolo, Concesio, Rezzato, Travagliato,

12 a Borgosatollo, Cazzago San Martino, Montirone, Sirmione,

11 a Orzinuovi, Villa Carcina,

10 a Bedizzole.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia