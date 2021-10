Covid: 47 contagiati nel Bresciano, i nuovi casi Comune per Comune

La curva è ancora in calo, e ormai siamo arrivati a metà ottobre: che sia la volta buona? Intanto il monitoraggio continua. Sono 47 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 281 negli ultimi sette giorni (il dato più basso dal 27 luglio scorso) con una media di 40 casi al giorno, in calo del 7% sui sette giorni (martedì era +2,3%, lunedì 0%) e del 4,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 23 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca, ricordiamo, è 50). Come sempre, tutti i grafici a fondo pagina.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 307 i positivi, 1.850 in sette giorni (il dato più basso dal 15 luglio) con una media di 264 casi al giorno, in calo del 7,4% sui sette giorni (martedì era +1%, lunedì -1%) e del 6,4% sui sette giorni precedenti. In lieve calo anche la pressione sugli ospedali: ad oggi sono 374 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (martedì erano 389, lunedì 380), e di questi 59 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 5 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 28 Comuni. Nel dettaglio:

8 a Brescia,

3 a Provaglio d'Iseo, Rezzato, Villa Carcina,

2 a Castrezzato, Gardone Valtrompia, Lumezzane, Montichiari, Offlaga, Paderno Franciacorta, Pisogne,

1 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Coccaglio, Concesio, Desenzano, Gavardo, Longhena, Mairano, Orzinuovi, Pontevico, Preseglie, Roncadelle, Rovato, Salò, Toscolano Maderno, Treviso Bresciano e Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia