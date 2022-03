Covid: i contagi salgono ancora, 507 bresciani positivi in 148 Comuni

Ancora al rialzo la curva del contagio: ormai una tendenza consolidata, con incrementi percentuali a doppia cifra rispetto alla scorsa settimana. Ma nessun effetto sugli ospedali, dove i ricoveri Covid sono in costante calo: al 13 marzo in tutta la Lombardia sono 835 i pazienti ricoverati per coronavirus, e di questi 73 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 18 i decessi Covid segnalati nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

In tutta la Lombardia sono 4.791 i nuovi positivi, 507 nel Bresciano, registrati in 148 Comuni. Questi i più contagiati: