Covid: altri 5.363 positivi e 4 morti, contagi in 200 Comuni

Non fatevi ingannare: vero è che la curva del contagio su base settimanale continua a rallentare, i grafici come sempre a fondo pagina. Ma è altrettanto vero che il “conto” risente ancora del doppio giorno di festa della scorsa settimana, oltre alla domenica anche l’Epifania: dunque il quadro preciso lo si avrà solo dopo il weekend. Intanto è atteso un altro cambio in corsa, per quanto riguarda il bollettino Covid diramato tutte le sera dalla Regione.

Pazienti Covid: la nota della regione

“Da venerdì 14 gennaio – si legge in una nota della Direzione generale Welfare – Regione Lombardia sarà in grado di distinguere all’interno dei ricoveri Covid positivi dei propri ospedali, quali ricoveri afferiscono direttamente a una patologia Covid-dipendente (polmoniti e gravi insufficienze respiratorie) e quali invece si riferiscono a pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi riscontrati positivi al tampone pre-ricovero”.

Vero anche questo: inedia novità conseguente della mai così ampia diffusione della malattia, tanti sono positivi senza saperlo e finiscono conteggiati come pazienti Covid anche se in realtà non lo sono. “Questo – continua la Regione – è finalizzato a dare una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid”. Un'ottima strategia per evitare anche la zona arancione, che pareva ormai alle porte.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

Intanto, i numeri del bollettino. Sono 5.363 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 33.030 in sette giorni con una media di 4.719 casi al giorno, in calo del 3,6% sui sette giorni (mercoledì era -0,8%, martedì +2,7%) e del 4,4% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.647 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 39.683 i nuovi positivi, 248.202 in sette giorni con una media di 35.457 contagi al giorno, in calo del 5% sui sette giorni e dell’8.7% sui sette giorni precedenti.

Sul fronte ospedali, aumentano ancora i ricoverati: al 13 gennaio sono 3.709 i pazienti Covid negli ospedali lombardi (mercoledì erano 3.570, martedì 3.458) e di questi 257 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano altri 52 decessi per coronavirus in Lombardia, con una media di 53,7 morti al giorno negli ultimi sette giorni: 4 i morti bresciani, uomini e donne di età compresa tra i 70 e i 91 anni che abitavano a Cazzago San Martino, Iseo, Mazzano e Roccafranca.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 200 Comuni: nessun contagio solo a Incudine, Lavenone, Magasa, Paisco Loveno e Valvestino. Questi i più colpiti:

767 a Brescia,

146 a Desenzano del Garda,

100 a Montichiari,

90 a Leno, Lonato,

89 a Lumezzane,

84 a Sarezzo,

82 a Rovato,

77 a Palazzolo sull’Oglio,

75 a Travagliato,

74 a Gussago,

73 a Ghedi,

69 a Orzinuovi,

67 a Castenedolo, Mazzano,

64 a Ospitaletto,

63 a Chiari,

55 a Bagnolo Mella,

54 a Calvisano, Prevalle, Salò,

53 a Botticino,

51 a Carpenedolo, Concesio,

50 a Villa Carcina,

49 a Roncadelle,

48 a Calcinato, Sirmione,

47 a Bedizzole, Rezzato,

46 a Nave,

45 a Castelmella, Gardone Valtrompia, Manerbio,

44 a Rodengo Saiano,

43 a Castegnato, Toscolano Maderno,

42 a Darfo Boario Terme,

41 a Corte Franca,

40 a Cazzago San Martino.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia