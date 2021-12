Covid, 3 morti e 143 contagi nel Bresciano: i casi Comune per Comune

La curva del contagio lombarda (e bresciana) sembra ancora andare a rilento, ma sono probabilmente ancora gli effetti del doppio giorno di festa (oltre domenica anche l'8 dicembre) che hanno un poco “sballato” i dati su base settimanale. Resta comunque il termometro più che efficace della situazione dei ricoveri in ospedale, che rimangono stabili: al 13 dicembre sono 1.278 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (domenica erano 1.251, sabato 1.272) e di questi 143 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Verso la zona gialla?

Numeri tutt'altro che allarmanti – un anno fa, dopo oltre un mese di zona rossa e coprifuoco e restrizioni ancora da ottobre, si contavano ancora più di 6mila pazienti in ospedale – ma che avvicinano inesorabilmente anche la nostra regione alla zona gialla, vista l'incidenza ormai stabilmente sopra i 150 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni e i parametri di ricoveri in area medica e terapia intensiva vicini al 15 e al 10%. Poco male, non cambierà nulla: mascherina obbligatoria all'aperto e limite alle tavolate al ristorante. Va bene così, resistere: e avanti con le vaccinazioni.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

Il bollettino regionale conferma intanto 143 bresciani positivi, 2.372 in sette giorni con una media di 339 casi al giorno, in aumento dello 0,6% sia sui sette giorni (domenica era 0%, sabato +6,6%) che sui sette giorni precedenti: l'incidenza si attesta a quota 190 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 1.339 i nuovi positivi, 19.757 in sette giorni con una media di 2.822 contagi al giorno, in aumento dell'1,7% sui sette giorni (domenica era +3,5%, sabato +5,8%) e del 5,2% sui sette giorni precedenti.

La triste conta dei decessi per Covid si aggiorna di altre 23 vittime in Lombardia, di cui 3 in provincia di Brescia: due uomini di 76 e 82 anni residenti a Salò e Brescia, una donna di 82 anni di Desenzano. Lo stesso giorno di un anno fa, il 13 dicembre 2020, si contavano 70 morti Covid in Lombardia e circa 500 in tutta Italia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 69 Comuni. Nel dettaglio: