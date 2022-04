Covid, 1.056 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

Da un paio di giorni la curva dei contagi è in lieve calo: che sia davvero l'inizio della bella stagione? In provincia di Brescia intanto sono 1.056 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 7.051 in sette giorni con una media di 1.007 casi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni (martedì era -0,4%, lunedì +0,4%) e dell'1,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza scende a quota 565 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.723 i nuovi positivi, 56.242 in sette giorni con una media di 8.035 contagi al giorno, in calo dello 0,6% sui sette giorni e dello 0,7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali, dove si registra un lieve rialzo dei ricoveri: al 13 aprile sono 1.189 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.148, lunedì 1.146) e di questi 40 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine altri 15 decessi per coronavirus in tutta la regione, nessuno in provincia di Brescia: la media mobile è ora di poco superiore ai 22 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 153 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

180 a Brescia,

22 a Desenzano del Garda, Toscolano Maderno,

21 a Gambara,

20 a Montichiari,

19 a Ghedi,

16 a Botticino,

15 a Rodengo Saiano, Salò, Verolanuova,

14 a Gussago,

13 a Palazzolo sull'Oglio, Rezzato, Sarezzo,

12 a Bagnolo Mella, Castenedolo, Nave, Prevalle,

11 a Villa Carcina,

10 a Concesio, Gavardo, Lumezzane, Ome, Ospitaletto, Pisogne, Pontevico, Roncadelle, Travagliato.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia