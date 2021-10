Covid, 41 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Un lieve sopralzo della curva, dopo giorni e giorni di calo costante (i grafici, come sempre, a fondo pagina): in lieve aumento anche il dato sui ricoveri, ma si parla comunque di poche unità. Sono queste le evidenze dell'ultimo bollettino reso noto dalla Regione: in provincia di Brescia 41 positivi, 303 negli ultimi sette giorni con una media di 43 contagi al giorno, in crescita del 2,3% sui sette giorni e sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 24 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In Lombardia sono 306 i positivi nelle ultime 24 ore: 1.992 in sette giorni con una media di 285 casi al giorno, in crescita dell'1% sui sette giorni (lunedì era -1%, domenica -2,4%). Risulta ancora il dato più basso dalla metà di luglio. Sul fronte ospedali, sono 389 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (lunedì erano 380, domenica 387) di cui 56 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 24 Comuni. Nel dettaglio:

8 a Brescia,

3 a Manerbio, Temù,

2 a Bagnolo Mella, Leno, Ome, Pontevico, Rezzato, Sarezzo,

1 a Bassano Bresciano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castenedolo, Fiesse, Ghedi, Montichiari, Nave, Ospitaletto, Polaveno, Quinzano d'Oglio, Rudiano, Torbole Casaglia e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia