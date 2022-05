Covid: altri 779 bresciani contagiati in 24 ore, i Comuni più colpiti

Continua la lenta (ma costante) discesa della curva dei contagi, e intanto si svuotano anche gli ospedali, forse definitivamente, almeno fino al prossimo autunno (non che nel 2021/2022 si siano mai riempiti: parlano i numeri, i grafici come sempre a fondo pagina, e tutto questo grazie ai vaccini). Intanto, i numeri del bollettino regionale diffuso giovedì sera. In tutto sono 5.302 i nuovi positivi in Lombardia, 37.117 in sette giorni con una media di 5.302 contagi al giorno, in calo dello 0,7% sui sette giorni e dell'1,6% sui sette precedenti.

Nel Bresciano la curva è stabile, in lievissimo rialzo (ma è il solito assestamento): 779 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 4.756 in sette giorni con una media di 679 contagi al giorno, in aumento dello 0,3% sui sette giorni ma in calo dell'1,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 381 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione negli ospedali: al 12 maggio sono 1.023 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (mercoledì erano 1.081, martedì 1.122) di cui 35 in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 24 decessi per coronavirus in 24 ore, con una media mobile di poco superiore ai 22 morti al giorno negli ultimi sette giorni: nessun decesso in provincia di Brescia.

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 145 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

133 a Brescia,

24 a Lumezzane,

17 a Concesio,

16 a Sarezzo,

15 a Desenzano,

14 a Palazzolo,

13 a Lonato, Montichiari,

12 a Borgosatollo, Castelmella, Ghedi, Nave, Ospitaletto,

11 a Chiari, Travagliato, Villa Carcina,

10 a Botticino.

