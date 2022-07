Covid, è ancora boom di contagi: 2.490 bresciani contagiati in 24 ore

Ci sono i tanti tamponi processati, quasi centomila, e la stragrande maggioranza della popolazione già vaccinata (o già contagiata) che quindi presenta sintomi lievi, oppure manco quelli: ma è un fatto che l'ondata estiva di Omicron 5 continua a farsi sentire, con 2.490 bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 10.627 in sette giorni, in aumento su base settimanale dell'1,3% (lunedì era +1%, domenica +1,5%).

Contagi e ricoveri in Lombardia

La curva sta rallentando, insomma come previsto ci si avvicina al picco (atteso forse per metà luglio): ma anche in Lombardia sono 20.201 i nuovi positivi, più di un tampone su cinque, 85.592 in sette giorni in aumento su base settimanale dell'1,4% (lunedì era +0,5%, domenica +0,9%). Staremo a vedere.

Lento ma costante anche l'aumento dei ricoverati in ospedale: all'11 luglio sono 1.419 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (lunedì erano 1.335, domenica 1.307) e di questi 36 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 15 decessi nelle ultime 24 ore, con una media di poco meno di 17 morti al giorno, negli ultimi sette giorni.