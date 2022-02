Covid, 2 morti e 918 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

Prosegue la lotta al coronavirus in Lombardia. I numeri, per fortuna, sono in continuo calo. Con 84.039 tamponi effettuati, nella giornata di ieri sono stati 6.516 i nuovi positivi registrati in tutta la regione, con un tasso di positività in diminuzione al 7,75% (venerdì era al 7,9%). Il numero dei ricoverati decresce sia nelle terapie intensive (-1, 173 i letti attualmente occupati) sia nei reparti (-113, 2.048). Si piangono altri 45 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a quota 37.972.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia si sono contati 918 nuovi contagi. Due i morti: una 88enne di Brescia e una 87enne di Cazzago San Martino.

Questi i Comuni più colpiti dal virus: