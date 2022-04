Covid, 1.471 bresciani contagiati in 24 ore e 3 morti: i Comuni più colpiti dal virus

La curva del contagio resta stabile, anzi in lieve calo: certo i positivi quotidiani sono ancora tanti, è la conferma della tendenza stagionale del coronavirus, che oltre all'inverno colpisce anche tra marzo e aprile. Basta ricordare il disastro di due anni fa, ma pure le gravi ripercussioni della terza ondata, tra febbraio e aprile 2021 (con centinaia e centinaia di morti anche a Brescia): poi è arrivato il vaccino, per fortuna, e la vita è di nuovo cambiata. Niente più restrizioni da mesi ormai, un po' di attenzione e il richiamo quando serve.

I numeri del bollettino regionale. Sono 1.471 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 7.154 in sette giorni con una media di 1.022 casi al giorno, in calo dello 0,4% sui sette giorni (lunedì era +04,%, domenica +0,6%) e stabile (0%) sui sette giorni precedenti. L'incidenza torna a quota 574 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, come già domenica e venerdì.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 11.669 i nuovi positivi, 56.613 in sette giorni con una media di 8.088 contagi al giorno, stabile sui sette giorni (0%) e in aumento dello 0,3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 12 aprile sono 1.148 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 1.146, domenica 1.122) e di questi 43 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine altri 26 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media di poco inferiore ai 22 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Tre i decessi in provincia di Brescia: a Bagnolo Mella, Lonato e Ospitaletto.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 170 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

231 a Brescia,

35 a Desenzano,

30 a Coccaglio, Lumezzane,

28 a Montichiari,

25 a Castelmella, Salò,

23 a Darfo Boario Terme,

22 a Bagnolo Mella, Botticino,

21 a Palazzolo,

20 a Castenedolo, Gussago,

19 a Concesio, Lonato,

18 a Ghedi, Leno,

17 a Cazzago San Martino, Gavardo, Nave,

16 a Rezzato, Rovato,

15 a Calvisano, Orzinuovi, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano,

14 a Calcinato, Flero, Gardone Valtrompia, Ospitaletto, Travagliato, Villa Carcina, Vobarno,

13 a Pisogne,

12 a Borgosatollo, Chiari, Mazzano, Muscoline, Torbole Casaglia,

11 Gottolengo, Roncadelle,

10 a Cologne, Padenghe, Passirano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia