Covid, nel Bresciano 11 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

La curva continua a scendere in tutta Italia, anche se in alcune regioni si registrano le prime avvisaglie d'autunno: sono questi, ricordiamo, i giorni decisivi se paragonati a quanto successo lo scorso anno, quando già a metà ottobre in Lombardia si registravano un centinaio di ricoverati per Covid al giorno. Quest'anno ci sono i vaccini, che almeno per ora stanno tenendo frenata la variante Delta, centinaia di volte più contagiosa rispetto alla variante “bresciana” che sconvolse le nostre vite tra febbraio e marzo di un anno fa.

Sono solo 11 i positivi in provincia di Brescia, 293 su base settimanale: insieme al dato di due giorni fa, è il numero più baso dal 28 luglio scorso. La curva è stabile ormai da giorni, con una media di 42 casi al giorno: l'incidenza si attesta a quota 23 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca è 50).

Covid: la situazione in Lombardia

La situazione in Lombardia appare ancora più limpida. A fronte di soli 87 positivi (ma erano pochi anche i tamponi: tra domenica e lunedì ne sono stati processati 15mila, di solito anche quattro volte di più) la media settimanale si attesta a 1.974 casi in sette giorni, il dato più basso dalla metà di luglio. In media si contano 282 casi al giorno, in calo dell'1% sui sette giorni e del 3,4% sui sette giorni precedenti. Infine, gli ospedali: sono 380 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (domenica erano 387, sabato 396) di cui 55 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

I contagi bresciani, dicevamo, sono solo 11, registrati in appena 9 Comuni. Nel dettaglio:

2 a Dello e Rovato,

1 a Castelcovati, Conesio, Maclodio, Montichiari, Soiano del Lago, Sulzano e Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia