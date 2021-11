Covid: 134 bresciani contagiati, morta una donna. I nuovi casi Comune per Comune

La Lombardia resiste: senza scomodare Guido Bertolaso e una zona gialla tutt'altro che alle porte, parlano i numeri. Vero è che è stata simbolicamente superata la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (che è uno dei requisiti della zona bianca), ma è altrettanto vero che siamo quasi alla metà di novembre e abbiamo numeri da primavera/estate, quando un anno fa eravamo già nel buio delle zona rosse, con quasi 600 morti al giorno in tutta Italia. E invece, novembre 2021: siamo ancora in vantaggio grazie ai vaccini.

Sono 134 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 658 in sette giorni con una media di 94 casi al giorno, in aumento del 10,6% sui sette giorni (mercoledì era +4,9%, martedì +15,7%) e del 16% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 53 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (in Lombardia è 57, in tutta Italia 79). Si segnala un solo decesso per coronavirus nel Bresciano, un'anziana ricoverata al Civile: sono invece 6 in tutta la Lombardia.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione si contano 1.066 positivi in 24 ore, a fronte di 131mila tamponi processati (tasso di positività pari a 0,8%): sono 5.660 in sette giorni con una media di 809 al giorno, in aumento del 6% sui sette giorni (mercoledì era +7,9%, martedì +14,8%) e del 14,4% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione degli ospedali, con un saldo di 10 nuovi ingressi in 24 ore: a giovedì 11 novembre sono 454 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 444, martedì 426) e di questi 45 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Lo stesso giorno di un anno fa, senza ancora nessun vaccinato, solo in Lombardia si contavano 9.291 positivi in 24 ore (a fronte di 43mila tamponi: tasso di positività del 21,6%), con un saldo di 158 ingressi in ospedale (di cui 18 in terapia intensiva) e 187 morti. In tutta Italia si piangevano 623 decessi per Covid in un solo giorno, e in ospedale già c'erano quasi 30mila ricoverati, più di 3mila in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 58 Comuni. Nel dettaglio:

30 a Brescia,

8 a Desenzano del Garda,

5 a Lumezzane,

4 a Collebeato, Ghedi, Toscolano Maderno, Villa Carcina

3 a Bovezzo, Leno, Manerbio, Marcheno, Pozzolengo, Rezzato, Sarezzo, Sirmione,

2 a Bedizzole, Calcinato, Gargnano, Monno, Padenghe, Pontevico, Rodengo Saiano, Sale Marasino,

1 a Bagnolo Mella, Bagolino, Berzo Demo, Borgosatollo, Breno, Calvagese, Calvisano, Capriolo, Carpenedolo, Castrezzato, Concesio, Flero, Gardone Riviera, Lonato, Mazzano, Milzano, Montichiari, Muscoline, Nave, Offlaga, Orzivecchi, Ospitaletto, Passirano, Pian Camuno, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Salò, Torbole Casaglia, Travagliato, Verolavecchia e Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia