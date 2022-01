Covid: a Brescia altri 6.408 positivi e 3 morti, nuovi contagi in 200 Comuni

Sarà forse questa la settimana decisiva per capire se e quando raggiungeremo il picco (e poi il plateau, e poi finalmente la discesa). La curva del contagio, su base settimanale, continua a rallentare: ma i dati risentono ancora del doppio giorno di festa in rapida sequenza (prima l’Epifania e poi la domenica). Dunque l’unico indicatore concreto restano i ricoveri in ospedale: si avvicina l’ombra della zona arancione, anche se a dirla tutta non cambia un granché dal punto di vista delle restrizioni, mentre i pazienti Covid in ospedale registrano un altro +200 in sole 24 ore in Lombardia.

Questi i numeri del bollettino diramato martedì sera. Sono ancora 6.408 i bresciani positivi in 24 ore, 34.542 in sette giorni con una media di 4.935 casi al giorno, in aumento del 2,7% sui sette giorni (lunedì era +0,4% domenica +13,9%) e del 3,1% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.769 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 45.555 i nuovi positivi, 271.749 in sette giorni con una media di 38.821 casi al giorno in calo dell’1,6% sui sette giorni (lunedì era +1,5%, domenica +10,5%) e dello 0,1% sui sette giorni precedenti. Sono più di 543mila gli attualmente positivi in tutta la regione. Sul fronte ospedali, all’11 gennaio si contano 3.458 pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 3.245, domenica 3.131) e di questi 256 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono 55 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore: la media è di 46,5 decessi al giorno negli ultimi sette giorni, in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana. Tra questi ci sono anche tre bresciani: un uomo di 82 anni di Bedizzole e due donne di 93 e 96 anni di Castenedolo e Gussago.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 200 Comuni: si salvano solo Cerveno, Incudine, Irma, Losine e Valvestino. Questi i Comuni con più contagiati:

748 a Brescia,

184 a Desenzano del Garda,

144 a Lumezzane,

142 a Montichiari,

103 a Concesio,

100 a Gussago,

96 a Ghedi,

89 a Leno,

88 a Palazzolo sull’Oglio,

87 a Travagliato,

86 a Lonato del Garda,

79 a Ospitaletto,

78 a Manerbio, Sarezzo,

76 a Darfo Boario Terme, Rovato,

74 a Calcinato,

72 a Bagnolo Mella, Chiari,

70 a Iseo,

66 a Gavardo, Villa Carcina,

64 a Carpenedolo,

62 a Mazzano, Rezzato,

61 a Castenedolo, Gardone Valtrompia, Toscolano Maderno,

60 a Bedizzole,

58 a Calvisano,

56 a Rodengo Saiano,

55 a Erbusco,

54 a Capriolo,

53 a Cazzago San Martino,

52 a Castelmella, Corte Franca,

50 a Nave, Salò,

49 a Sirmione,

45 a Bovezzo, Provaglio d’Iseo,

44 a Dello,

43 a Castegnato,

42 a Borgosatollo,

41 a Roncadelle,

40 a Flero.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia