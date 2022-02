Covid, 992 bresciani contagiati e 2 morti: dove abitavano le vittime

Nella giornata appena trascorsa, sono stati 7.099 i nuovi positivi al covid in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 88.923: il tasso di positività è del 7,9%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: sono 8 in meno, per un totale di 174. I pazienti nei reparti non intensivi sono invece calati di 111 unità, scendendo a quota 2.161. Purtroppo, altre 60 persone sono decedute a causa del coronavirus.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi contagi sono stati 992. Due le vittime, anziani che abitavano a Ospitaletto (una 80enne) e a Urago d'Oglio (un 81enne). Questi i Comuni più colpiti dal virus:

Bedizzole 10

Botticino 11

Brescia 167

Calcinato 13

Calvagese D/R 10

Carpenedolo 10

Castegnato 13

Castenedolo 11

Cazzago S. M. 10

Chiari 18

Concesio 15

Desenzano 39

Gavardo 14

Ghedi 11

Gussago 23

Leno 16

Lonato 15

Lumezzane 14

Manerbio 16

Mazzano 14

Montichiari 24

Nave 17

Ospitaletto 11

Pontevico 10

Rovato 11

Sarezzo 12

Vobarno 13

Governo, via libera a riforma sanità lombarda

Il consiglio dei ministri ha approvato la nuova legge sanitaria della Lombardia. Lo ha comunicato, venerdì pomeriggio, la vicepresidente e assessora al welfare della regione Letizia Moratti su Twitter. "Con questa legge la Lombardia è la prima regione italiana che dà piena attuazione al Pnrr", scrive Moratti.

La vicepresidente sottolinea anche che, nonostante l'esecutivo abbia dato formalmente l'ok alla nuova normativa, "ha consentito alla regione di fare propri alcuni suggerimenti che apporteranno un ulteriore miglioramento del testo escludendo qualsiasi ipotesi di impugnativa".