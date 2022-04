Covid: 398 bresciani contagiati in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

La curva dei contagi è in stallo, mentre di discute della possibile abolizione delle mascherine del prossimo maggio, anche al chiuso. Work in progress: ma in autunno/inverno che succederà? Intanto a breve partiranno le prenotazioni per il richiamo vaccinale per i fragili e gli over 80. Non sarebbe stato meglio andare oltre l'estate? Intanto, i numeri del bollettino regionale. Sono 398 i bresciani positivi al Covid, 7.182 in sette giorni con una media di 1.026 casi al giorno, in aumento dello 0,4% sui sette giorni (domenica era +0,6%, sabato -0,7%) e dell'1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 576 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.650 i nuovi positivi in 24 ore – come sempre è l'effetto del calo dei tamponi processati la domenica – e 56.610 in sette giorni, con una media di 8.087 contagi al giorno (in aumento dello 0,2%). La situazione negli ospedali: all'11 aprile sono 1.146 i pazienti Covid ricoverati (domenica erano 1.122, sabato 1.147) e di questi 42 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nella giornata di domenica si segnalano infine 13 morti per coronavirus in tutta la Lombardia, con una media mobile in sette giorni di poco inferiore ai 21 morti al giorno. Nessun decesso in provincia di Brescia.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 108 Comuni. Nel dettaglio:

77 a Brescia,

11 a Gardone Valtrompia,

10 a Montichiari,

9 a Sarezzo,

8 a Concesio, Leno, Lonato, Provaglio d'Iseo, Torbole Casaglia,

7 a Salò, Travagliato,

6 a Castelmella, Gottolengo, Gussago, Passirano, Rezzato, Roncadelle,

5 a Bedizzole, Bovezzo, Carpenedolo, Flero, Muscoline, Nave, Villa Carcina,

4 a Calcinato, Castenedolo, Castrezzato, Coccaglio, Desenzano, Lumezzane, Mazzano, Pisogne, Puegnago, Vobarno,

3 a Bagnolo Mella, Capriolo, Chiari, Cologne, Fiesse, Gavardo, Isorella, Manerbio, Nuvolera, Quinzano, Roè Volciano,

2 a Bienno, Caino, Casto, Collebeato, Erbusco, Marcheno, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Poncarale, Rodengo Saiano, Rovato, Rudiano, San Felice, Sellero, Sirmione,

1 a Bagolino, Berzo Demo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Calvagese, Calvisano, Castegnato, Cellatica, Ceto, Cevo, Collio, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Dello, Edolo, Gambara, Gianico, Iseo, Lodrino, Lograto, Mairano, Manerba, Marmentino, Marone, Monticelli Brusati, Orzivecchi, Paitone, Paratico, Pian Camuno, Piancogno, Pozzolengo, Pralboino, Prevalle, Remedello, Sabbio Chiese, Sale Marasino, San Gervasio, San Paolo, Saviore dell'Adamello, Temù, Toscolano Maderno, Trenzano, Vallio Terme, Villanuova.

