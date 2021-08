Covid, 90 contagi in un solo giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Mai così tanti contagi, in un giorno, dalla fine di maggio: 90 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore; per la cronaca erano 88 al 26 e al 27 maggio, 103 al 23 dello stesso mese. Ma il dato va considerato sui sette giorni: la curva continua a crescere, ma sembra stia rallentando. Staremo a vedere la prossima settimana. A fronte di 90 nuovi positivi sono 469 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 67 casi al giorno, in crescita del 3,1% sui sette giorni e del 4,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 38 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

Covid: la situazione in Lombardia

Stabile, anzi in lieve discesa la curva lombarda del contagio. Sono 768 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 4.343 negli ultimi sette giorni con una media di 620 casi al giorno, in calo dello 0,6% sui sette giorni (martedì era -1,4%, lunedì -2,8%) e del 2,4% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: sono 329 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia – all'11 luglio erano 164, quasi la metà – di cui 35 in gravi condizioni in terapia intensiva (il dato è stabile, almeno per ora).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 51 Comuni. Nel dettaglio:

10 a Brescia,

5 a Flero,

4 a Cazzago San Martino, Comezzano Cizzago, Desenzano del Garda,

3 a Bedizzole, Darfo Boario Terme, Rovato,

2 a Angolo Terme, Bovezzo, Calcinato, Carpenedolo, Coccaglio, Concesio, Lonato, Offlaga, Pompiano, Provaglio d'Iseo,

1 a Agnosine, Artogne, Borgosatollo, Brandico, Castelmella, Castenedolo, Cigole, Cividate Camuno, Cologne, Fiesse, Gottolengo, Gussago, Iseo, Leno, Lumezzane, Manerba, Manerbio, Moniga, Montichiari, Nave, Ospitaletto, Padenghe, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Pian Camuno, Pontoglio, Quinzano, Roè Volciano, San Zeno, Sirmione, Tignale, Verolanuova, Villa Carcina e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia