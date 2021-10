Covid, 50 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Contagi mai così bassi come dalla fine di luglio, in provincia di Brescia, e da metà luglio nel resto della Lombardia (i grafici, come sempre, a fondo pagina): è questo quanto emerge dall'ultimo bollettino Covid pubblicato dalla Regione, che nel Bresciano segnala 50 nuovi positivi, 295 negli ultimi sette giorni con una media di 42 nuovi casi al giorno, stabile sui sette giorni ma in calo del 2,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 23 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: i 295 contagi registrati nell'ultima settimana sono l'11,4% in meno rispetto ai 333 della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia il dato è -16,6%: 1.993 i contagi registrati dal 3 al 10 ottobre, 2.390 dal 27 al 3. Sono 278 i positivi in tutta la regione: 1.993 negli ultimi sette giorni, con una media di 285 casi al giorno, in calo del 2,4% sui sette giorni (sabato era -3,6%, venerdì -3,8%) e del 5,9% sui sette giorni precedenti. Stabili i ricoveri in ospedale: ad oggi si contano 387 pazienti Covid nelle strutture sanitarie lombarde (sabato erano 396, venerdì 394), di cui 54 in gravi condizioni in terapia intensiva. Due i decessi per Covid nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 24 Comuni. Nel dettaglio:

13 a Brescia,

4 a Leno, Villa Carcina,

3 a Capriano del Colle, Pontevico, Salò,

2 a Bovezzo, Brandico, Palazzolo sull'Oglio,

1 a Adro, Carpenedolo, Chiari, Lograto, Lumezzane, Manerbio, Monticelli Brusati, Nave, Padenghe, Paderno Franciacorta, Passirano, Poncarale, Pralboino, Rudiano e Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia