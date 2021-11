Covid, 122 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Di nuovo sopra i mille i contagi Covid in Lombardia in sole 24 ore: non succedeva dal 20 maggio scorso. Sono 1.073, per la precisione, rilevati però a fronte di quasi 100mila tamponi processati: lo stesso giorno di un anno fa, il 10 novembre 2020, con meno di 50mila tamponi i positivi erano 10.995, oltre 10 volte tanto. 20 se rapportate ai tamponi. Nel Bresciano sono 122 i nuovi positivi (non succedeva dai primi di settembre): 596 in sette giorni con una media di 85 casi al giorno, in aumento del 4,9% sui sette giorni (martedì era +15,7%, lunedì +1,4%) e del 21,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 48 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (nel resto d'Italia è a 74).

Covid: la situazione negli ospedali

All'aumento dei contagi segue (in ritardo di qualche giorno) anche l'incremento dei pazienti Covid ricoverati in ospedale (ma di questi oltre il 90% non sono vaccinati): al 10 novembre sono 444 i ricoverati in Lombardia (martedì erano 426, lunedì 394) e di questi 42 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di 5 vittime per coronavirus: lo stesso giorno di un anno fa, solo in Lombardia, erano 129.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 55 Comuni. Ancora nessun caso in Valcamonica, uno dei territori più vaccinati della Lombardia (e d'Italia). I contagi Comune per Comune:

23 a Brescia,

7 a Travagliato,

5 a Desenzano del Garda, Lonato, Rodengo Saiano, Toscolano Maderno,

4 a Caino, Collebeato,

3 a Chiari, Concesio, Palazzolo, Pontevico,

2 a Bagnolo Mella, Borgosatollo, Calvisano, Cellatica, Gussago, Nuvolera, Ospitaletto, Salò, Sirmione,

1 a Acquafredda, Bagolino, Bedizzole, Botticino, Bovegno, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Corte Franca, Dello, Gardone Riviera, Gargnano, Ghedi, Lodrino, Manerba, Manerbio, Marcheno, Marone, Mazzano, Montichiari, Nuvolento, Offlaga, Orzinuovi, Padenghe, Passirano, Polaveno, Pozzolengo, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, San Felice, Sarezzo, Verolanuova e Verolavecchia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia