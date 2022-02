Covid, 1.032 bresciani contagiati e 5 morti: dove abitavano le vittime

Ancora giù la curva del contagio: basta guardare i grafici – come sempre a fondo pagina – per capire come sia stata rapida l'impennata di questa quarta (o quinta) ondata, ma altrettanto rapida la sua discesa. I numeri del bollettino regionale reso noto giovedì sera: 1.032 i bresciani positivi, 8.839 in sette giorni con una media di 1.263 casi al giorno, in calo del 9% sui sette giorni (mercoledì era -10,4%, martedì -10%) e del 18,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 708 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.395 i nuovi positivi, 63.925 in sette giorni con una media di 9.132 casi al giorno, in calo del 9,3% sui sette giorni e del 17,2% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 10 febbraio sono 2.454 i pazienti Covid ricoverati, un migliaio in meno in poco più di 10 giorni; sono 182 infine i pazienti ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva.

Il triste capitolo dei decessi: 75 morti Covid in Lombardia segnalati nelle ultime 24 ore, con una media di oltre 64 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Cinque i decessi bresciani: tre uomini di Flero (89 anni), Gardone Valtrompia (80) e Rezzato (83) e due donne di Botticino (80 anni) e Ghedi (87).

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 160 Comuni. Questi i più contagiati:

184 a Brescia,

27 a Concesio,

25 a Gussago,

21 a Castegnato,

19 a Calcinato, Desenzano, Montichiari,

18 a Carpenedolo,

17 a Bagnolo Mella, Rovato,

16 a Chiari, Lumezzane,

15 a Lonato, Nave,

13 a Castenedolo, Gavardo,

12 a Bovezzo, Ghedi, Manerbio, Orzinuovi,

11 a Salò, Travagliato,

10 a Gardone Valtrompia, Leno, Sarezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia