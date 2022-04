Covid: 796 bresciani contagiati in 24 ore, i Comuni più colpiti dal virus

La curva è piatta, plateau: i contagi sono stabili, non salgono né scendono. Sarà così probabilmente fino all'arrivo dei primi veri caldi. Nessuna ripercussione sugli ospedali. I numeri del bollettino regionale: 796 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 7.156 in sette giorni con una media di 1.022 casi al giorno, in aumento dello 0,6% sui sette giorni (sabato era -0,7%, venerdì -1,2%) e stabili (variazione dello 0%) sui sette giorni precedenti. L'incidenza è oggi a quota 574 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.611 i nuovi positivi, 56.472 in sette giorni con una media di 8.067 contagi al giorno, in aumento dello 0,4% sui sette giorni e stabile allo 0% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 10 aprile sono 1.122 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.147, venerdì 1.143) e di questi 43 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si segnalano altri 21 decessi per coronavirus, con una media di poco inferiore ai 21 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 145 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

161 a Brescia,

26 a Montichiari,

19 a Ghedi,

15 a Palazzolo sull'Oglio,

14 a Botticino, Travagliato,

13 a Gambara, Leno,

12 a Esine, Gussago,

11 a Castenedolo, Erbusco,

10 a Gardone Valtrompia, Manerbio, Salò.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia