Covid, 75 contagi in un solo giorno: i nuovi casi Comune per Comune

La curva nostrana, forse, si sta appiattendo. I grafici a fondo pagina: sono 75 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 454 negli ultimi sette giorni con una media di 65 casi al giorno, in crescita dell'1,6% sui sette giorni (lunedì era -3%, domenica +4,8%) ma in calo dell'1,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 36 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (domenica era 37).

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 525 i nuovi positivi, 4.381 negli ultimi sette giorni con una media di 626 casi al giorno, in calo dell'1,4% sui sette giorni (lunedì era -2,8%, domenica +2,7%) e del 4,1% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: ad oggi i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie lombarde sono 318, di cui 35 in terapia intensiva. Sono comunque quasi raddoppiati in un mese.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 36 Comuni. Nel dettaglio:

12 a Brescia,

8 a Carpenedolo,

4 a Borgosatollo, Coccaglio, Concesio, Ghedi,

3 a Cazzago San Martino, Desenzano del Garda,

2 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Gussago, Lonato, Montichiari,

1 a Bedizzole, Borgo San Giacomo, Castenedolo, Castrezzato, Cividate Camuno, Cologne, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Erbusco, Flero, Gavardo, Leno, Lumezzane, Manerbio, Orzivecchi, Palazzolo, Pontoglio, Rovato, San Zeno, Sarezzo, Travagliato e Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia