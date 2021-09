Covid: a Brescia ancora 84 positivi e 2 morti, i contagi Comune per Comune

Stabile la curva del contagio a Brescia e in Lombardia (i grafici, come sempre, a fondo pagina): sono 84 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 514 negli ultimi sette giorni con una media di 73 casi al giorno, tale e quali a ieri, ma in crescita ancora dell'8,9% sui sette giorni precedenti. Non cambia nemmeno l'incidenza, pari a 41 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia si contano 663 contagiati: sono 3.633 negli ultimi sette giorni con una media di 519 casi al giorno, in crescita dello 0,2% sui sette giorni e in calo dello 0,8% sui sette giorni precedenti. Da tenere d'occhio, purtroppo, la situazione dei ricoveri: ad oggi sono 453 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 58 in gravi condizioni in terapia intensiva. Solo un mese fa, il 9 agosto, erano 312 i ricoverati totali, 37 in terapia intensiva. La nostra regione piange altre due vittime per coronavirus, entrambe bresciane: una donna di 74 anni di Carpenedolo e un uomo di 85 anni di Brescia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 40 Comuni. Nel dettaglio:

17 a Brescia,

6 a Montichiari,

5 a Desenzano del Garda,

4 a Gardone Valtrompia, Palazzolo,

3 a Calcinato, Concesio, Sabbio Chiese, Villa Carcina,

2 a Borgosatollo, Paitone, Prevalle, Salò,

1 a Azzano Mella, Bassano Bresciano, Berlingo, Bienno, Calvisano, Coccaglio, Flero, Gardone Riviera, Gottolengo, Isorella, Leno, Lodrino, Lonato, Nuvolento, Ospitaletto, Padenghe, Paderno Franciacorta, Provaglio Valsabbia, Puegnago, Rezzato, Rovato, Rudiano, Serle, Sirmione, Travagliato e Urago d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia