Covid, impennata dei contagi: 102 in un giorno. I nuovi casi Comune per Comune

Brusca impennata di contagi su base settimanale, con variazioni percentuali importanti (e Brescia torna sopra quota 100, dopo circa due mesi): ma non è un'improvvisa risalita, quanto un assestamento. Lo spiega bene Paolo Spada su Pillole di Ottimismo: “Il dato del 2 novembre, eccezionalmente basso perché successivo alla festività, esce dal conto dei 7 giorni, generando il piccolo salto in alto della curva di incidenza, la quale tuttavia è un po' più realistica. Quel martedì basso entra nel conto dei 7 giorni precedenti, per cui il valore della variazione percentuale scatta verso l'alto, stavolta in modo un po' artificioso. Resterà tendenzialmente alta per i prossimi 6 giorni, quindi tornerà più affidabile da parte prossimo. Speriamo comunque di vederla scendere, il che ci restituirebbe la sensazione di essere già nella parte alta dell'ondata, quella che precede i valori di picco”.

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

Sono 102 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 564 in sette giorni con una media di 81 casi al giorno, in aumento del 15,7% sui sette giorni (lunedì era +1,4%, domenica +6,1%) e del 17,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 45 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (a livello nazionale è 69). In tutta la Lombardia sono 849 i contagiati, 4.948 in sette giorni con una media di 707 casi al giorno, in aumento del 14,8% sui sette giorni e del 17,6% sui sette giorni precedenti.

In risalita anche i ricoveri Covid in ospedale: al 9 novembre sono 426 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (lunedì erano 394, domenica 385) e di questi 47 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Cosa stava succedendo un anno fa

Il 9 novembre di un anno fa (che era un post festivo) si contavano 4.777 nuovi positivi in Lombardia, a fronte di appena 21mila tamponi (tasso di positività del 22,6%) contro i 144mila processati lo stesso giorno di quest'anno. In 24 ore si piangevano 99 morti per coronavirus, lo stesso giorno di quest'anno solo 4: in ospedale si contavano 7.084 pazienti Covid ricoverati, di cui 670 in terapia intensiva. Nel resto d'Italia si piangevano 356 morti in un giorno, e già c'erano oltre 27mila pazienti Covid ricoverati in ospedale, e 2.849 in terapia intensiva. Che dire? Viva il vaccino.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 44 Comuni. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

7 a Pontevico,

6 a Desenzano del Garda, Rodengo Saiano,

5 a Palazzolo sull'Oglio, Ghedi,

4 a Toscolano Maderno,

3 a Gardone Valtrompia, Manerbio, Rezzato,

2 a Borgo San Giacomo, Castelcovati, Castenedolo, Collebeato, Concesio, Idro, Lumezzane, Moniga, Orzinuovi, Provaglio d'Iseo, Travagliato, Verolanuova,

1 a Agnosine, Bagnolo Mella, Borgosatollo, Botticino, Calvagese, Calvisano, Castelmella, Cellatica, Corte Franca, Gavardo, Montichiari, Nuvolento, Padenghe, Paderno Franciacorta, Poncarale, Roccafranca, Roè Volciano, Sirmione, Villa Carcina, Vobarno e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia