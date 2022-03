Covid: 584 bresciani contagiati e un morto, nuovi casi in 126 Comuni

L'inversione di rotta sembra confermata, ma nulla cambia al momento (e probabilmente nemmeno dopo): contagi in lieve rialzo ma i vaccinati sono la stragrande maggioranza e la primavera è alle porte. I numeri del bollettino regionale diffuso mercoledì sera: 584 i bresciani positivi al Covid in 24 ore, 3.431 in sette giorni con una media di 490 casi al giorno, in aumento dello 0,2% sui sette giorni (martedì era +1,9%, lunedì +1,5%) e del 2,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 275 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.583 i nuovi positivi, 30.209 in sette giorni con una media di 4.316 contagi al giorno, in aumento del 3% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali è in costante miglioramento: 873 i pazienti Covid ricoverati al 9 marzo, di cui 79 in gravi condizioni in terapia intensiva. Anche per questo motivo il Civile, che la scorsa settimana contava 124 pazienti Covid ricoverati (di cui 10 in terapia intensiva) da martedì 10 marzo riapre le visite ai degenti.

Infine, i decessi: 14 i morti per coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, tra cui una vittima in provincia di Brescia (abitava a Rodengo Saiano). La media mobile (in calo) è di poco più di 27 morti al giorno, negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 126 Comuni. Questi i più contagiati:

87 a Brescia,

14 a Borgosatollo,

13 a Castenedolo, Concesio, Darfo Boario Terme,

11 a Lonato,

10 a Bovezzo, Capriolo, Leno, Rovato,

9 a Bagolino, Gavardo, Manerbio,

8 a Orzinuovi, Rezzato, Rodengo Saiano,

7 a Bedizzole, Botticino, Ghedi, Mazzano, Palazzolo, Pontevico, Sarezzo, Toscolano Maderno,

6 a Castegnato, Gussago, Montichiari, Montirone, Nave, Ospitaletto, Pisogne, Provaglio d'Iseo, San Zeno, Travagliato, Villa Carcina,

5 a Bagnolo Mella, Iseo, Lumezzane, Pompiano, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia