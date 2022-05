Covid, 358 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

E' solo un'altra lieve “scossa” di assestamento, ma poco cambia: i grafici, come sempre, a fondo pagina. Sono 358 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 4.856 in sette giorni con una media di 694 casi al giorno, in aumento dell'1,2% sui sette giorni (domenica era -7,9%, sabato -4,5%) e in calo del 6,8% sui sette precedenti. L'incidenza è ora a quota 389 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.351 i nuovi positivi, 37.810 in sette giorni con una media di 5.401 casi al giorno, in aumento dell'1,8% sui sette giorni ma in calo del 6,4% sui sette precedenti. La situazione negli ospedali: al 9 maggio sono 1.132 i pazienti Covid ricoverati di cui 38 in gravi condizioni in terapia intensiva. Effetto vaccini: lo stesso giorno di un anno fa i ricoveri in ospedale erano 3.147, con 459 persone ancora in terapia intensiva.

Si segnalano infine 21 decessi per coronavirus in Lombardia: la media è mobile è di poco superiore ai 20 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Tre le vittime in provincia di Brescia: 2 in città e una a Manerbio.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 96 Comuni. Nel dettaglio: