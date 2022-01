Covid: altri 5.049 bresciani contagiati, boom di ricoveri in 24 ore

Il dato che più interessa, e che fa preoccupare, è quello relativo ai ricoveri: +287 pazienti Covid ricoverati in Lombardia in sole 24 ore, di cui circa un centinaio in provincia di Brescia, come non succedeva ormai dal marzo di un anno fa, quando eravamo alle prese con la terza ondata, variante Delta. Oggi siamo alle prese con Omicron, che si dice sia meno virulenta per quanto riguarda il decorso grave della malattia, ma è tanto veloce a diffondersi che ha contribuito a raggiungere un numero di contagi mai visti prima (complice anche la capacità di testing, anche quintuplicata rispetto a un anno fa). Occhio ai ricoveri, nei prossimi giorni, per capire cosa sta davvero succedendo. E ancora ai decessi, ancora più bassi di varie volte rispetto alle ondate precedenti. Grazie al vaccino, l’unico scudo che abbiamo: avanti così, resistere, e avanti con i richiami.

I numeri del bollettino regionale. Sono 5.049 i nuovi positivi bresciani, 33.495 in sette giorni con una media di 4.785 casi al giorno, in aumento del 13,9% sui sette giorni (sabato era +9,7%, venerdì -4,8%) e del 24,9% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 2.685 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, mai così alta.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 36.858 i contagiati, 272.138 in sette giorni con una media di 38.877 casi al giorno, in aumento del 10,8% sui sette giorni e del 16,2% sui sette giorni precedenti. Sul fronte ospedali, al 9 gennaio sono 3.131 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 2.844, venerdì 2.858) e di questi 244 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (i tre quarti non sono vaccinati). Sono 38 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media di 37,6 morti al giorno negli ultimi sette giorni (sabato era 38,6, venerdì 37,7: lo stesso periodo di un anno fa erano circa il doppio).

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 201 Comuni: tra sabato e domenica nessun caso solo a Berzo Demo, Irma, Lozio e Paisco Loveno. Questi i paesi più colpiti oltre a Brescia, dove i contagiati sono 753 in 24 ore: